Reggiomediterranea, Gutierrez: “Siamo una squadra unita con un obiettivo chiaro”

La Reggiomediterranea si prepara all’insidiosa trasferta di Scalea, dove si recherà da prima della classe, con la volontà di proseguire il cammino intrapreso per arrivare più in alto possibile.

Uno dei calciatori sui quali ha puntato maggiormente mister Misiti fino a questo momento, ripagato da prestazioni di spessore, è il terzino argentino Pedro Gutierrez, calciatore che nella sua carriera in patria ha indossato anche la blasonata e prestigiosa maglia del Tigre.

Proprio Gutierrez ha espresso il suo pensiero attraverso i canali social del club, parlando del campionato e della sua esperienza in amaranto: “Stiamo dando il massimo per dimostrare la nostra voglia di vincere, lavoriamo ogni giorno per questo obiettivo, seguendo le parole del mister. Conoscevo la Reggiomediterranea, sapevo fosse un’ottima società ma non conoscevo l’Eccellenza; voglio dimostrare di poter stare qui. Siamo tanti argentini e tanti italiani, ma questo non conta perché siamo una squadra e seguiamo tutti la stessa idea e lo stesso obiettivo da raggiungere. Siamo primi ma ancora non abbiamo fatto nulla, vogliamo continuare a vincere per arrivare più in alto possibile e avere un buon piazzamento per i playoff. C’è ancora tanta strada da fare.”