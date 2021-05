Reggina vs Cremonese, un girone fa: basta il bolide di Folo…

30 dicembre 2020, sedicesima giornata di andata. Dopo aver ottenuto la prima vittoria della gestione Baroni a Reggio Emilia, la Reggina cerca di proseguire la risalita di una classifica che resta molto pericolosa. Lo scontro diretto contro la Cremonese è molto equilibrato e poco spettacolare, ma a ridosso della prima frazione arriva l’episodio decisivo.

Crisetig tocca una punizione a due per Folorunsho, la cui sventola improvvisa da lontano sorprende Volpe, complice un tocco in barriera. Basta la prodezza del numero 90, a garantire agli amaranto il secondo successo di fila.

Di seguito, il tabellino della gara e la foto-gallery (clicca sulle immagini per ingrandirle…).

SERIE BKT, 16ª GIORNATA

REGGINA-CREMONESE 1-0

Marcatori: 46′ Folorunsho (R)

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara (89′ De Rose); Bianchi (89′ Rolando), Crisetig; Situm (81′ Denis), Folorunsho, Liotti (70′ Bellomo); Rivas. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Peli, Marcucci, Mastour, Vasic. Allenatore: Baroni.

Cremonese (4-2-3-1): Volpe; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso (44′ Ravanelli), Valeri; Valzania, Gustafson; Pinato, Ghisolfi (46′ Celar), Nardi (65′ Strizzolo); Ciofani. A disposizione: Alfonso, Zaccagno, Bernasconi, Bia, Gaetano, Schirone. Allenatore: Bisoli.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia (Damiano Margani di Latina e Thomas Ruggieri di Pescara). Quarto ufficiale: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

Note – Ammoniti: Delprato (R), Valeri (C), all. Bisoli (C), Strizzolo (C), Rivas (R). Espulsioni: al 76′ Strizzolo (C) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 3-2. Recupero: 2’pt; 4’st.