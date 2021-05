La Reggina comunica che il ciclo di tamponi “antigenico nasale con immunofluorescenza” a cui si è sottoposto stamane l’intero gruppo, ha dato esito negativo per tutti i tesserati.

Buone notizie da Cremona. Si ferma infatti a quota uno, il numero di calciatori della Reggina positivi al Covid 19. I tamponi effettuati oggi dagli amaranto, hanno dato esito negativo. La compagine dello Stretto non avrà dunque ulteriori problemi, per quanto riguarda l’undici da opporre alla Cremonese, in una partita importantissima ai fini dell’ingresso nei playoff.

Reggina, stavolta arrivano buone notizie: non ci sono altri amaranto positivi al Covid

