Reggina, Baroni: “Abbiamo guadagnato un punto su chi ci precede”

Dopo il pareggio tra Cremonese e Reggina, il tecnico degli amaranto Marco Baroni ha commentato così il match: “La partita l’avevamo preparata sapendo che nel primo tempo loro mettono grande intensità e poi calano. Secondo me se non prendiamo gol su palla inattiva, noi vinciamo la partita. Forse pensavamo di innescare più Okwonkwo in profondità, non lo abbiamo sempre fatto. Nella seconda parte siamo rimasti dentro la partita con attenzione, se siamo più freddi sottorete potevamo andare a vincere. E’ un risultato importante e positivo, abbiamo guadagnato un punto su chi sta davanti a noi, dobbiamo adesso recuperare energie ed affrontare la prossima.Questi ragazzi da quando sono arrivato, si sono donati alle mie idee e valori principalmente, che sono la prima cosa che una squadra deve acquistare, siamo pronti per giocarcela qualsiasi cosa accada”. “Denis è calciatore di grandi qualità umane e tecniche, sapevo di poter contare su di lui” ha detto Baroni in conferenza stampa .