“Forza ragazzi per l’impresa di domani, è come se fossi lì con voi! Forza Reggina”. Poche parole, che valgono più di mille discorsi…

La voglia di tornare presto, il rammarico di non poter stare accanto alla squadra in una partita così importante. Massimo Taibi continua a lottare contro il Covid, contratto circa due settimane fa, così come da lui stesso dichiarato ai microfoni della Gazzetta del Sud.

Il direttore sportivo costretto a saltare Cremona, in quanto ancora positivo al Covid.

Reggina, il messaggio di Taibi alla squadra: “E’ come se fossi lì con voi!”

Ultime News

Reggina LIVE! Cremonese-Reggina su RNP: occasione per Edera 01/05/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Torna in campo la serie B dopo la sosta forzata. Per la 35esima giornata del campionato di serie B si affrontano Cremonese e Reggina, gara importante per entrambe che vogliono ancora ambire ad un posto negli spareggi playoff. Un...

Reggina Cremonese-Reggina, le formazioni Ufficiali: Denis e Okwonkwo in attacco 01/05/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Queste le scelte dei due tecnici, Fabio Pecchia e Marco Baroni per la sfida tra Cremonese e Reggina: fischio d’inizio ore 14. In attacco nella compagine amaranto sia Denis che Okwonkwo. Queste le formazioni ufficiali:...