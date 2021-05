LIVE! Cremonese-Reggina su RNP: occasione per Edera

Torna in campo la serie B dopo la sosta forzata. Per la 35esima giornata del campionato di serie B si affrontano Cremonese e Reggina, gara importante per entrambe che vogliono ancora ambire ad un posto negli spareggi playoff. Un match che può valere un passo decisivo. Cari amici di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida tra Cremonese e Reggina.

CREMONESE-REGGINA 0-0 al 28′ pt

28′ Occasione per la Reggina. Bianchi serve in profondità Edera, l’esterno entra in area e colpisce con il mancino calciando alto da buona posizione. Questa la migliore occasione amaranto al momento

22′ Baez sta facendo impazzire la difesa amaranto, dal suo ennesimo spunto arriva un nuovo pericolo, Bianchi rientra e salva sulla conclusione di Valzania

20′ Zortea è troppo libera, scambia con Ciofani e poi ci prova dal limite con un destro troppo debole, Nicolas blocca

14′ Ancora la Cremonese pericolosa, Bianchetti di testa in controbalzo spedisce fuori.

11′ Miracolo di Nicolas! Destro a giro di Ciofani, si distende il portiere brasiliano e la manda in angolo. Brivido per la Reggina, meglio la Cremonese in questo avvio

10′ Dieci minuti senza sussulti, solo un tentativo di Rivas finito dietro lo stadio e qualche patema nei rinvii di Nicolas

1′ Si parte allo Zini

Squadre in campo, pronti al fischio d’inizio

FORMAZIONI UFFICIALI

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Terranova, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Valzania, Baez, Buonaiuto; Ciofani. A disposizione: Volpe, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Gustafson, Colombo, Deli, Ceravolo, Nardi, Gaetano, Pinato. Allenatore: Pecchia.

Reggina (4-4-2): Nicolas; Delprato, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara; Rivas, Bianchi, Crisetig Edera; Denis, Orji. A disposizione: Guarna, Plizzari, Cionek, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Chierico, Crimi, Folorunsho, Bellomo, Ménez, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia (Niccolò Pagliardini di Arezzo e Riccardo Annaloro di Collegno). IV ufficiale: Luca Zufferli di Udine.

PRE PARTITA

I grigiorossi sono reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Monza, mentre gli amaranto arrivano allo “Zini” forti del successo maturato contro la Reggiana. 6 i precedenti ufficiali in Lombardia: 3 le vittorie della Cremonese, un pareggio e solo 2 successi per la Reggina.

Tra le prime dieci della classifica di Lega B 2020/21, la Reggina ha il peggior attacco, con sole 37 reti messe a segno. Tre i confronti tecnici ufficiali tra Fabio Pecchia e Marco Baroni, con bilancio in perfetto equilibrio: 1 vittoria per ciascuno ed un pareggio.

