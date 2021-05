La Reggina riprende la Cremonese nella ripresa: colpo play-off sfiorato allo ”Zini”

Un tempo ed un punto per parte per Cremonese e Reggina (1-1)

Rivas risponde a Valzania, un tempo e un punto per parte allo ”Zini”

Martedì si torna in campo con l’Ascoli

Colpo play-off sfiorato. La Reggina torna dallo ”Zini” di Cremona con un punto e qualche rammarico, frutto dell’evoluzione della gara e dei risultati delle dirette concorrenti maturati sugli altri campi di B. Al vantaggio iniziale della Cremonese, arrivato nel primo tempo a firma Valzania, ha poi risposto la Reggina nella ripresa grazie ad un guizzo di Rivas che ha pareggiato i conti.

Il passaggio al 4-4-2 non ha dato i frutti sperati alla squadra di Baroni, che pur approcciando la gara con ritmo, intensità ed una discreta predisposizione alle ripartenze, è apparsa piuttosto sofferente alla squadra avversaria, specie a centrocampo, dove l’uomo in meno (sottratto in virtù del cambio modulo ed aggiunto alla batteria offensiva) ha rappresentato un tasto dolente. Pecchia conferma la solidità della sua squadra, che spesso e volentieri prende il pallino del gioco e detta i tempi, imponendo la propria filosofia calcistica nel corso di un primo tempo disputato a viso aperto da entrambe le squadre, ma deciso da quella che ha ricercato con maggior frequenza la via del tiro in porta. Così, dopo il primo squillo di Ciofani dopo 11′ (calciato a giro e ben deviato da Nicolas, autore di una serie di uscite e interventi sicuri ed efficaci) e qualche altra conclusione nel raggio degli ultimi 15 metri, i padroni di casa sbloccano il match al 42′ con un tiro al volo in area di Valzania, che sfrutta un pallone allontanato di testa dalla difesa amaranto ed insacca agilmente in rete.

Nella ripresa, invece, il copione si inverte ed è la squadra calabrese a prendere in mano la gara, grazie ad una svolta propiziata dal ritorno al consueto 4-2-3-1 e dagli ingressi di Folorunsho e Liotti (al posto di un Edera non convincente ed un Okwonkwo impalpabile). Con il passare dei minuti, la squadra di Baroni cresce sempre di più e va vicina al pareggio in più circostanze (prima due volte con Denis di testa e poi con Delprato, che scheggia un palo sugli sviluppi di un corner). Sforzi premiati al 66′, quando Rivas riceve da Denis, entra in area e fredda Carnesecchi con una conclusione rasoterra. Dieci minuti più tardi, invece, gli amaranto vanno vicini anche alla rete del vantaggio, divorata da Liotti (che colpisce debolmente di testa) da appena un metro dalla porta.

Al triplice fischio, Cremonese e Reggina salgono ufficialmente di un punto in classifica a tre giornate dalla fine del campionato. Un tempo (ed un punto) per parte per le due squadre, con gli amaranto che accorciano di una lunghezza su chi li precede. In casa Reggina, tuttavia, il principale rammarico è quello di non essere riusciti a trovare la giusta quadra nella prima frazione di gioco ed aver mancato quei tre punti che, in virtù dei risultati maturati sugli altri campi, l’avrebbero portata a scavalcare il Chievo ed agganciare (e superare) la Spal a quota 50 punti in piena zona play-off, oggi distante due punti. Da Cremona con il sesto risultato utile consecutivo ed un punto per continuare a sperare…