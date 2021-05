L’ultima sconfitta in casa di Ciofani e compagni, risale al 6 marzo scorso (0-1 contro la Salernitana).

Attenzione però all’ultimo percorso allo Zini, che vede i grigiorossi in piena forma: nelle ultime tre partite infatti, sono arrivati due successi contro Reggiana e Pordenone e un pareggio per 2-2 contro la capolista Empoli.

Sei vittorie, cinque pareggi ed altrettante sconfitte, per un totale di 23 punti sui 43 attualmente incamerati. Sul proprio terreno, numeri alla mano, gli uomini di Pecchia hanno dato prova di essere un avversario ostico ma non certo insuperabile.

Verso Cremonese-Reggina: i numeri dei grigiorossi allo Zini non sono certo da record, ma Pecchia ed i suoi sono riusciti a migliorarli specialmente nelle ultime gare.

La Cremonese in casa: attenzione al percorso recente…

Reggina LIVE! Cremonese-Reggina su RNP: occasione per Edera 01/05/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Torna in campo la serie B dopo la sosta forzata. Per la 35esima giornata del campionato di serie B si affrontano Cremonese e Reggina, gara importante per entrambe che vogliono ancora ambire ad un posto negli spareggi playoff. Un...

Reggina Cremonese-Reggina, le formazioni Ufficiali: Denis e Okwonkwo in attacco 01/05/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Queste le scelte dei due tecnici, Fabio Pecchia e Marco Baroni per la sfida tra Cremonese e Reggina: fischio d’inizio ore 14. In attacco nella compagine amaranto sia Denis che Okwonkwo. Queste le formazioni ufficiali:...