Da Simonini a Tomic, la storia di Cremonese-Reggina

Marcatori: 25′ Dionigi (R), 34′ aut. Dall’Igna (R), 42′ Mirabelli (C), 73′ Dionigi (R).

Marcatori: 21′ Simonini (R), 38′ Soncin (R), 51′ Iacobelli (C), 61′ rig. e 88′ Dezotti (C).

SERIE C GIRONE UNICO 57/58, 14^ giornata di andata (5/1/1958)

SERIE C GIRONE UNICO 56/57, 17^ giornata di andata (27/1/1957)

Le ultime due sfide, sono coincise col “segno 2”. Prima vittoria della Reggina nel 1997, con Dionigi che mise di fatto fine al discorso salvezza. La seconda a Monza, grazie ai gol di Possanzini e Tomic, con i quali la compagine dello Stretto tornò in piena corsa per la serie A.

Escludendo la Coppa Italia, sono sei i precedenti di Cremonese-Reggina, anche se l’ultimo incrocio, datato marzo 1999, andò in scena a Monza. Dopo i due successi grigiorossi, targati anni ’50, nel 1989 andò agli archivi il primo ed unico pareggio, con la Reggina di Scala e la Cremonese di Mazzia in piena corsa per la A (due settimane dopo, il “drammatico” spareggio di Pescara).

Verso Cremonese-Reggina: tutto pronto per la settima edizione, gli ultimi due match hanno visto il successo degli amaranto.

Reggina LIVE! Cremonese-Reggina su RNP: occasione per Edera 01/05/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Torna in campo la serie B dopo la sosta forzata. Per la 35esima giornata del campionato di serie B si affrontano Cremonese e Reggina, gara importante per entrambe che vogliono ancora ambire ad un posto negli spareggi playoff. Un...

Reggina Cremonese-Reggina, le formazioni Ufficiali: Denis e Okwonkwo in attacco 01/05/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Queste le scelte dei due tecnici, Fabio Pecchia e Marco Baroni per la sfida tra Cremonese e Reggina: fischio d’inizio ore 14. In attacco nella compagine amaranto sia Denis che Okwonkwo. Queste le formazioni ufficiali:...