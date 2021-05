Cremonese-Reggina, le pagelle di RNP: Denis prezioso, Rivas spietato

La Reggina trova il pareggio a Cremona in rimonta con il gol di Rivas. Queste le pagelle degli amaranto, firmate Rnp:

Nicolas 6,5 Solita certezza. Sicurezza sia nelle uscite che tra i pali. Grande intervento su Ciofani ad inizio match. Incolpevole sulla rete del vantaggio grigiorosso.

Delprato 6 Partita di sostanza. Sfortunato in fase offensiva sul colpo di testa che finisce sul palo e vanifica la sua prima rete in amaranto.

Stavropoulos 7 Nella giornata del suo ventiquattresimo compleanno, si conferma vero leader difensivo. Eleganza e senso della posizione. Grandissimo il recupero su Gaetano che vale come una rete. Peccato per l’ammonizione.

Dalle Mura 6,5 Non fa rimpiangere l’assenza dell’esperto Cionek. Rude quando serve, ma sempre sul pezzo.

Di Chiara 5,5 Prestazione un po’ sottotono per il laterale sinistro. Dalla sua fascia arrivano i pericoli più seri. Baez comunque non è cliente facile. Dal 87’ Bellomo S.V.

Bianchi 6 Lotta sempre a centrocampo. Primo tempo non benissimo, soffre l’inferiorità numerica nella zona nevralgia. Meglio nella seconda frazione di gioco.

Crisetig 6 Come il compagno di reparto, soffre oltremodo nel primo tempo per l’inferiorità numerica a centrocampo. Nella seconda frazione sale di ritmo e di livello. Dal 80’ Crimi S.V.

Rivas 7,5 Una vera spina nel fianco grigiorosso. Qualche ripartenza gestita con troppa frettolosità. Puntuale nell’occasione del pari amaranto. Dal 81’ Mendez S.V.

Edera 5 Non al meglio, spesso in difficoltà su Zortea, spara alle stelle una buona occasione. Dal 46’ Liotti 5,5 Grida vendetta l’occasione sul finale capitata al 94 amaranto. Un colpo di testa a pochi passi da Carnesecchi, che avrebbe fruttato 3 punti. Peccato.

Okwonkwo 5 Incide poco o nulla. Dal 46’ Folorunsho 6 Non è al 100% e si vede, ma non molla mai. Un po’ precipitoso sul finale, nell’occasione di una ripartenza che avrebbe potuto concludere con un assist per Bellomo libero sull’altro palo, che invece ha vanificato calciando debolmente tra le mani del portiere dei lombardi.

Denis 7 Sempre presente su tutte le palle alte, avanti o dietro non fa differenza. Leader indiscusso di questa squadra. Superbo l’assist per Rivas nell’occasione del pari.

Baroni 6 Rischia un po’ troppo schierando dal 1’ per la prima volta le due punte. Ha il merito di riequilibrare la squadra e di rivitalizzarla nel secondo tempo con gli uomini a disposizione.

Giuseppe Canale