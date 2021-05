Cremonese-Reggina, i FLOP di RNP

Un gol ed un punto a testa per Cremonese e Reggina. Grigiorossi sempre piu’ vicini alla salvezza, gli amaranto sperano ancora di completare la rimonta playoff.

Di seguito, i flop della gara secondo ReggioNelPallone.

Orji Okwonkwo (Reggina)-Presenza impalpabile dell’attacco amaranto. La porta non la vede mai, si fa notare solo per un calcione rifilato all’avversario che per poco non gli costa il rosso. Pomeriggio pessimo, come testimonia la sostituzione all-intervallo.

Simone Edera (Reggina). Anche la sua partita dura un tempo. Dopo le recenti prestazioni, quello di oggi rappresenta un passo indietro inaspettato. Freno a mano tirato, nessuno spunto degno del suo talento. Ha sui piedi l’unica occasione amaranto dei primi quarantacinque minuti, ma calcia malissimo.

Daniele Ciofani (Cremonese)-Capocannoniere dei grigiorossi con dieci gol, e’ costretto a cedere il passo prima alla grande parata di Nicolas e poi ad una difesa amaranto che gli lascia le briciole sia di testa che di piede.