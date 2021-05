Reggina, Denis: “Per me è un orgoglio portare la fascia di capitano di questa squadra”

Finisce in pareggio la sfida tra Cremonese e Reggina. Amaranto che nel secondo tempo trovano il gol con Rivas e sfiorano il raddoppio. Al termine del match queste le dichiarazioni dell’attaccante German Denis:

“Siamo contenti perchè abbiamo guadagnato un punto, forse nel secondo tempo potevamo portare a casa qualcosa in più. Abbiamo accorciato sulle squadre che sono sopra di noi e siamo sulla strada giusta. Primo tempo con forse meno coraggio, quando abbiamo capito che potevamo fare quello che sappiamo fare ci siamo liberati e abbiamo creato occasioni, c’è mancata un pizzico di fortuna. Noi sinceramente siamo contenti dopo la prestazione della ripresa. Amo questo sport, ho tanto entusiasmo e mi sento di poter dare il mio contributo sono felice di essere parte della Reggina perchè mi sta dando tanto. Per me è un orgoglio portare questa fascia, per me è straordinario”, ha detto Denis in sala stampa al termine della sfida.