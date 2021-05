Cremonese-Reggina 1-1, il tabellino della gara

Rivas pareggia i conti dopo la rete del vantaggio di Valzania. Così Cremonese e Reggina si dividono la posta in palio aumentando di una lunghezza i punti in classifica. Di seguito il tabellino della gara dello ”Zini”:

SERIE BKT, 35ª GIORNATA

CREMONESE-REGGINA 1-1

Marcatori: 42′ Valzania (C), 66′ Rivas (R)

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Terranova, Valeri; Bartolomei (63′ Gustafson), Castagnetti (77′ Deli); Valzania, Baez, Buonaiuto (54′ Gaetano); Ciofani (77′ Colombo). A disposizione: Volpe, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Ceravolo, Nardi, Pinato. Allenatore: Pecchia.

Reggina (4-4-2): Nicolas; Delprato, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara (88′ Bellomo); Rivas (80′ Ménez), Bianchi, Crisetig (80′ Crimi), Edera (46′ Liotti); Denis, Orji (46′ Folorunsho). A disposizione: Guarna, Plizzari, Cionek, Lakicevic, Loiacono, Chierico, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia (Niccolò Pagliardini di Arezzo e Riccardo Annaloro di Collegno). IV ufficiale: Luca Zufferli di Udine.

Note – Ammoniti: Orji (R), Ciofani (C), Crisetig (R), Castagnetti (C), Stavropoulos (R), all. Pecchia (C), Crimi (R), Dalle Mura (R). Calci d’angolo: 9-5. Recupero: 1’pt; 3’st.