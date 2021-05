Cremonese, Pecchia: “Abbiamo pagato una leggerezza, negato un rigore netto” 

Al termine del match contro la Reggina, finito 1-1, il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole riportate dai colleghi di Cuoregrigiorosso.com:

“Qualcuno ha perso un po’ di brillantezza, abbiamo perso il dominio della palla e non siamo riusciti fare le due fasi con la giusta intensità. Con qualche nostra leggerezza di troppo la Reggina ha preso fiducia ed è riuscita a farci gol»

Episodio del rigore – «Era un rigore estremamente netto, la valutazione dell’arbitro è stata fatta in un certo modo. La Reggina ne beneficia e si porta a casa un punto, a fine gara ho detto all’arbitro che la sua valutazione non mi è piaciuta, così come su altri episodi nei confronti dei miei giocatori».

Classifica – «Penso già al Chievo, i risultati di oggi ci dicono che il campionato è aperto, forse solo l’Entella è fuori da qualche gioco. Dobbiamo pensare solo al Chievo. La squadra dev’esser ambiziosa in quello che fa, abbiamo personalità e lo stiamo dimostrando. Dobbiamo migliorarci sempre in termini tecnici e tattici, cercando di vincere ogni partita»

Santo Romeo