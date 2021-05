Serie B, il programma odierno: Reggina, a Cremona la prima di quattro finali

Brividi in testa ed in coda. La quartultima giornata di serie B, mette in palio punti davvero pesantissimi. Tra zona promozione e zona plyoff, spiccano i big match Salernitana-Monza, Lecce-Cittadella e Venezia-Chievo. La Reggina spera in un risultato positivo proveniente o dal via del Mare o dal Penzo, ma prima di dedicarsi ai risultati altrui, è chiamata ad espugnare lo Zini di Cremona. Nella zona calda, occhio a Cosenza-Pescara e Reggiana-Pordenone.

SERIE B, 35^ GIORNATA (ore 14)

Ascoli-Pordenone

Brescia-Spal

Cosenza-Pescara

Cremonese-Reggina

Frosinone-Pisa

Lecce-Cittadella

Reggiana-Pordenone

Salernitana-Monza

Venezia-Chievo

Virtus Entella-Vicenza

CLASSIFICA

Empoli 67

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 55

Venezia 53

Cittadella 50

Spal 50

Chievo 49

Reggina 47

Brescia 44

Pisa 44

Cremonese 43

Vicenza 41

Pordenone 41

Frosinone 40

Ascoli 37

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 29

Virtus Entella 23

PROSSIMO TURNO (martedì 4 maggio, ore 14)

Empoli-Cosenza

Chievo-Cremonese

Cittadella-Virtus Entella

Monza-Lecce

Pescara-Reggiana

Pisa-Venezia

Pordenone-Salernitana

Reggina-Ascoli

Spal-Frosinone

Vicenza-Brescia