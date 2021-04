Reggina, un calciatore amaranto positivo al Covid

La positività è emersa in seguito ai test effettuati ieri.

Fulmine a ciel sereno, in vista di Cremonese-Reggina. Un calciatore amaranto infatti, è risultato positivo al Covid. Si spiega così, evidentemente, il fatto che la conferenza stampa di mister Baroni, in programma alle ore 12:30, sia stata improvvisamente annullata.

La compagine dello Stretto è partita comunque per Cremona, in quanto il resto dei tesserati è risultato negativo. La speranza, è che non si registrino altri contagi a ridosso del match.

Di seguito, il comunicato della Reggina.

La Reggina comunica che in seguito ai test molecolari effettuati nella giornata ieri, è stata riscontrata una positività al COVID-19 appartenente al “gruppo squadra”.

La società ha prontamente messo in atto quanto previsto dalla normativa FIGC anticovid annullando l’allenamento mattutino ed effettuando un ulteriore ciclo di tamponi molecolari che hanno dato esito negativo permettendo così alla squadra di partire destinazione Cremona con notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia programmata.