Reggina-Cremonese, l’amarcord di Pino Benedetto: “A Pescara piansi anch’io”

L'ex Presidente della Reggina alla Gazzetta del Sud: "Per quanto mi riguarda, l'arbitraggio del signor Pairetto rese quello spareggio praticamente ingiocabile".

La fatal…Pescara. Pino Benedetto, primo presidente della Reggina Calcio, ricorda lo spareggio contro la Cremonese del giugno 1989, perso all’ultimo calcio di rigore..

“In pochi lo hanno sottolineato- si legge sullo speciale realizzato oggi dalla Gazzetta del Sud-ma noi quella partita la perdemmo principalmente per colpa del direttore di gara. Per quanto mi riguarda, l’arbitraggio del signor Pairetto rese quello spareggio praticamente ingiocabile. Sapevo che ai rigori i favoriti sarebbero stati loro, e purtroppo i fatti mi hanno dato ragione. Noi eravamo un gruppo eccezionale, fisicamente stavamo molto meglio, ma la Cremonese, a livello qualitativo, aveva alcune individualità superiori”.

Il fiato sospeso durante i tiri dagli undici metri, l’applauso dei venticinquemila nonostante la sconfitta. “Sono sensazioni così forti, che viene difficile descriverle. Di sicuro, tra le tante persone che quel giorno piansero, c’era anche il sottoscritto”.

Dallo spareggio di Perugia, a quello di Pescara. Un legame fortissimo tra Reggio e la Reggina. “In quel periodo storico, Reggio era davvero martoriata, ed i reggini non ne potevano più. La Reggina si è subito proposta come un modello serio, vincente, credibile. Non eravamo una società ricca, ma avevamo idee e competenze. La gente ha percepito che volevamo regalarle un sogno, e da lì nacque quel rapporto viscerale”.