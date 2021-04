Cremonese-Reggina, la probabile formazione grigiorossa: Ciofani guida l’attacco, dubbio Valzania-Bàez

Rivendicare il boccone amaro di Monza e blindare una salvezza già molto vicina. Sarà questo l’obiettivo della Cremonese per la sfida di domani, quando allo ”Zini” arriverà la Reggina di Baroni, tra le squadre più in forma del girone di ritorno. Settimana caratterizzata da recuperi e assenze per il tecnico laziale, che ritrova Bartolomei, Pinato e Castagnetti (rientrato dalla squalifica). Aveva fatto preoccupare il risentimento muscolare accusato nei giorni scorsi in allenamento dall’ex Fabio Ceravolo, il quale è comunque rientrato tra i convocati. Non si può dire la stessa cosa dei vari Celar, Coccolo, Ravanelli, Alfonso e Crescenzi (fermatosi nei giorni scorsi).

Consueto 4-2-3-1 per i grigiorossi, che in difesa dovrebbero schierare Bianchetti e Terranova in mezzo e Zortea e Valeri sulle fasce (nel caso di Zortea, è aperto il ballottaggio con Fiordaliso). In cabina di regia tornano Bartolomei e Castagnetti, mentre sulla trequarti sembrano non esserci dubbi circa la presenza di Buonaiuto (a sinistra) e Gaetano (al centro). A destra, invece, Valzania si contenderà il posto con Baez. In avanti confermato Ciofani.

LA PROBABILE FORMAZIONE GRIGIOROSSA

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Terranova, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Valzania, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. All. Pecchia

BALLOTTAGGI: Zortea-Fiordaliso 60-40% Valzania-Baez 55-45%

INDISPONIBILI: Alfonso, Celar, Crescenzi, Coccolo, Ravanelli.

SQUALIFICATI: Strizzolo.