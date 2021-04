Cremonese-Reggina, la probabile formazione amaranto: scalpita Rivas, doppia opzione per Baroni

Si torna in campo. Dopo due settimane di stop, la Reggina di Marco Baroni si appresta ad affrontare la Cremonese di Pecchia nella prima delle ultime quattro gare di campionato. Gli amaranto arrivano alla sfida ‘freschi’ di una positività al Covid all’interno del gruppo squadra, che ha fatto slittare l’allenamento odierno. Il tecnico fiorentino recupera Ménez e Petrelli ma dovrà fare a meno dello squalificato Montalto e degli infortunati Faty, Kingsley, Micovschi e Situm.

Per la gara dello ”Zini” si prevede uno schieramento a specchio, con entrambe le squadre che dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. Davanti a Nicolas, nella consueta linea a quattro, Cionek e Stavropoulos dovrebbero tornare a comporre la coppia di centrali, con Delprato e Di Chiara nel ruolo di terzini. In cabina di regia è ballottaggio Crimi-Bianchi, con il solito Crisetig accanto ad uno di essi (attualmente, l’ex Entella risulta essere in vantaggio). In avanti, invece, sono due le possibili soluzioni, entrambe con Edera largo a destra e Folorunsho trequartista dietro l’unica punta come costante. La prima, ad oggi la più probabile, prevede il posizionamento di Bellomo a sinistra e Rivas come terminale offensivo; la seconda, invece, l’arruolamento di Rivas a sinistra e Okwonkwo come centravanti.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Bellomo; Rivas. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Crimi-Bianchi 60-40%, Rivas-Okwonkwo 60-40%

INDISPONIBILI: Faty, Kingsley, Micovschi, Situm

SQUALIFICATI: Montalto

NON CONVOCATI: Rossi, Gasparetto.