Cremonese, Pecchia alla vigilia: ”Con la Reggina la sfida più importante del rush finale”

Le parole del tecnico dei grigiorossi in conferenza stampa

Manca sempre meno alla sfida tra Cremonese e Reggina, in programma alle ore 14 di domani allo stadio ”Zini” di Cremona. Alla vigilia del match, il tecnico dei padroni di casa Fabio Pecchia ha risposto alle domande da casa dei giornalisti locali. Di seguito, le sue parole in conferenza stampa:

Si ritorna in campo dopo due settimane di stop: ”Psicologicamente la sosta è stata insopportabile. E’ stata importante per lavorare sulla condizione fisica di qualcuno, ma dal punto di vista psicologico è stato difficile non giocare”.

Domani la sfida tra due delle squadre più in forma dall’avvento del nuovo tecnico: ”Credo che ci saranno due squadre che vogliono giocare a calcio e hanno una loro identità. Vincerà chi avrà più voglia e chi curerà maggiormente i dettagli”.

La stagione sulla via della conclusione: ”Non mi piace fare bilanci, a maggior ragione in un periodo importante come questo, sono concentrato solo sulla partita di domani. Delle quattro, credo che quella di domani sia la gara più importante. Tutte arrivano a questo turno con la miglior condizione, quindi lo affronteranno con il pieno delle energie”.

Strizzolo squalificato, chi al suo posto tra Ciofani e Colombo? ”Dal punto di vista della condizione credo che Daniel sia in netto vantaggio. In questi giorni abbiamo potuto mettere un più benzina nelle gambe di Colombo, perché veniva da un periodo in cui si era allenato a corrente alternata”.

L’ombra del Covid sul mondo del calcio: ”Bisogna prendere atto della situazione di emergenza che tocca tutti gli ambiti, dobbiamo essere felici perché nonostante tutto quello che ci capita intornopossiamo fare il nostro mestiere. C’è qualche grattacapo, ma sono piccole cose rispetto a quello che è successo attorno a noi”.