Accadde oggi: 30 aprile 2006, quel derby che nessuno dimenticherà mai…

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto: 15 anni fa, per i tifosi reggini, il derby dello Stretto si trasformò in una delle domeniche più belle di sempre...

30 aprille 2006, serie A, terzultima giornata. Chiunque tifi Reggina, quella giornata non la dimenticherà mai.

Un derby storico, una soddisfazione enorme, una data entrata di diritto nell’albo dei ricordi più cari sulla sponda calabrese dello Stretto. Vittoria rotonda (3-0) nel derby più sentito, con automatica salvezza in Serie A e conseguente retrocessione dei “cugini” giallorossi. Non serve aggiungere altro per dare la dimensione dell’irripetibilità di quanto accaduto.

Di seguito, il tabellino di quel Reggina-Messina.

REGGINA – MESSINA 3 – 0

Reggina: Pelizzoli, Lucarelli, De Rosa (22′ pt Lanzaro), Franceschini, Mesto, Paredes (1′ st Biondini), Tedesco, Vigiani, Modesto, Cozza (30′ st Bianchi), Amoruso. In panchina: Saviano, Giosa, Missiroli, Choutos. Allenatore: Mazzarri.

Messina: Storari, Zoro, Zanchi, Rezaei, Parisi, Muslimovic, Sullo (24′ st D’Agostino), Donati, Bondi (13′ st Rafael), Floccari, Di Napoli. In panchina: Caglioni, Innocenti, Cristante, Tummiolo, Nanni. Allenatore: Ventura.

Arbitro: Messina di Bergamo.

Reti: 6′ st Cozza, 12′ st Amoruso, 31′ st Bianchi.

Note- angoli 5-3 per il Messina. Espulso al 16’st Parisi per gioco scorretto, al 25’st Mazzarri per comportamento non regolamentare. Ammoniti Cozza, Sullo, Vigiani, Donati, Tedesco, Di Napoli. Recupero: 3′; 3′.