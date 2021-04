Serie D: “magic moment” San Luca, la matricola continua a sorprendere sognando i play off

Matricola terribile. Al suo primo storico campionato di serie D, e al netto delle numerose problematiche di una stagione particolare per tutte le società, il San Luca continua a stupire, sognando da grande. La squadra del presidente Giampaolo ha chiuso la pratica salvezza in largo anticipo e adesso naviga nelle zone alte della classifica. I giallorossi vivono un periodo di forma strepitoso che li ha condotti al quinto posto in classifica con 44 punti conquistati al pari dei siciliani dell’Acireale. Carbone e compagni non vogliono fermarsi qui: le tre vittorie consecutive ( Troina – Rotonda – Dattilo) hanno confermato il “magic moment” della squadra calabrese; in ottica play off i reggini, dopo la vittoria interna nel recupero contro il Dattilo (5 a 2) hanno una partita da recuperare che potrebbe rilevarsi fondamentale per proseguire il cammino nelle zone alte, proprio a ridosso delle battistrada. Mister Ciccio Cozza è già a lavoro per la sfida del prossimo turno che vedrà i giallorossi affrontare tra le proprie mura amiche il Licata. Il San Luca crede nel sogno consapevole di essere la “matricola” che ha sorpreso tutti.

Celestino Casedonte