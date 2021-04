Serie B: playoff e playout con i tifosi, Balata ci crede

E’ solo un’ipotesi: ma concreta. Riaprire parzialmente gli stadi ai tifosi. Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il presidente della Lega serie B, Mauro Balata, ci pensa e ci crede. L’idea è quella di riaprire parzialmente gli stadi ad un numero contenuto di tifosi per la disputa degli spareggi promozione e retrocessione, un modo anche sperimentale in vista degli Europei che vedranno il ritorno del pubblico così come già stabilito dal Governo. Balata avrebbe già attivato la Figc per avere l’autorizzazione del Governo anche per i play-off e play-out di serie B. Una speranza che sembra avere fondamento.