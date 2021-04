Serie B, arbitri: Cremonese-Reggina, dirigerà Giua di Olbia

L'elenco delle terne arbitrali, designate per dirigere le gare in programma sabato.

E’ il signor Antonio Giua della sezione di Olbia, l’arbitro designato per dirigere Cremonese-Reggina, gara in programma sabato 1 maggio allo Zini, con calcio d’inizio alle ore 14. In terra lombarda, Giua sarà coadiuvato dai guardalinee Pagliardini di Arezzo ed Annaloro di Collegno.

Di seguito, tutte le designazioni della sedicesima di ritorno.

SERIE B, 35^ GIORNATA

ASCOLI – EMPOLI h. 14.00

SOZZA

ROSSI M. – MIELE

IV: MAGGIONI

BRESCIA – SPAL h. 14.00

MASSIMI

DI GIOIA – DELLA CROCE

IV: GARIGLIO

COSENZA – PESCARA h. 14.00

MARINELLI

LANOTTE – MORO

IV: RUTELLA

CREMONESE – REGGINA h. 14.00

GIUA

PAGLIARDINI – ANNALORO

IV: ZUFFERLI

FROSINONE – PISA h. 14.00

MERAVIGLIA

CIPRESSA – NUZZI

IV: CAMPLONE

LECCE – CITTADELLA h. 14.00

SERRA

SECHI – YOSHIKAWA

IV: MARINI

REGGIANA – PORDENONE h. 14.00

MARESCA

CALIARI – GROSSI

IV: GHERSINI

SALERNITANA – MONZA h. 14.00

ABBATTISTA

MONDIN – DEI GIUDICI

IV: PATERNA

V. ENTELLA – LR VICENZA h. 14.00

ILLUZZI

SACCENTI – SCATRAGLI

IV: BITONTI

VENEZIA – CHIEVO h. 14.00

GUIDA

LOMBARDO – TRINCHIERI

IV: AMABILE