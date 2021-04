Reggiomediterranea, Scilla: “Esordire in Eccellenza, una bellissima emozione”

Domenica scorsa contro il Locri, mister Misiti ha lanciato in campo nella ripresa uno dei giovani talenti della Reggiomediterranea, Francesco Scilla, un classe 2005 entrato in campo con grande personalità e nessun timore reverenziale.

Il giovane Scilla ha raccontato attraverso i profili social del club l’emozione per il debutto in prima squadra: “Per me è stata una bellissima emozione fare l’esordio in Eccellenza, mi sono allenato sempre al massimo fin dall’inizio per poter riuscire a vivere un momento così. La Reggiomediterranea punta molto sui giovani, è la squadra ideale per poter crescere allenandomi con grande impegno come ho sempre fatto finora.”

Nonostante la giovane età, l’impatto con il match è stato subito deciso, mostrando le doti caratteriali di Scilla: “So di essere uno dei più giovani e che giocando ho a che fare con avversari più grandi di me; sono entrato in campo in maniera decisa, con l’obiettivo di farmi valere e dare una mano alla squadra.”