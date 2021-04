Reggina, Tedesco alla Gazzetta del Sud: “Cremonese avversario ostico”

In una intervista alla Gazzetta del Sud, Giacomo Tedesco, ex calciatore e allenatore della Reggina, affronta il rush finale di campionato. Ad iniziare dalla sfida di sabato tra Cremonese e Reggina. “La Cremonese è un’avversaria ostica, ma vedo favoriti gli ospiti. Se affronteranno l’impegno con il piglio giusto avranno buone chance di conquistare i tre punti che sarebbero fondamentali”.

L’ex centrocampista amaranto Giacomo Tedesco, 162 presenze con la maglia della Reggina, ha chiaro quale deve essere l’obiettivo della Reggina e su chi deve fare la corsa per un posto nei play-off. “Prima di tutto su se stessa. Spal e Cittadella mi sembrano in difficoltà. Gli amaranto con gli emiliani sono in vantaggio negli scontri diretti per la migliore differenza reti, il Chievo invece dovrebbe farcela. Potrebbero bastare tre vittorie per la certezza di disputare gli spareggi”.

fonte: gazzettadelsud