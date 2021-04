Reggina, nel girone di ritorno ritmo da play-off per la Cremonese

Se il campionato di serie B fosse solo il girone di ritorno la classifica sarebbe quasi stravolta. Con il Lecce capolista (31 punti conquistati) e Reggina ed Empoli a contendersi il secondo posto (29). Ma tante squadre costrette ad un girone d’andata di sofferenza, negli ultimi mesi hanno invertito la rotta. E’ il caso dell’Ascoli ma soprattutto della Cremonese, prossima avversaria amaranto sabato allo Zini, che nelle ultime 15 gare ha raccolto 24 punti, con un percorso da pieni play-off, frutto di sette vittorie, 3 pareggi e cinque sconfitte. Ha inciso positivamente il cambio in panchina con l’arrivo di Fabio Pecchia. Un cammino che porta i grigiorossi, adesso, a 43 punti totali, con una flebile speranza ancora per gli spareggi promozione: la gara di sabato, come già dichiarato dai calciatori lombardi, diventa fondamentale. Per la Reggina ma anche per la Cremonese.