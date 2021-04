Reggina, Edera alla ricerca di continuità

Primo goal stagionale contro il Vicenza e l’assist per la rete di Montalto contro la Reggiana: il passaggio da esterno a trequartista nelle ultime uscite ha evidenziato l’estro e le qualità di Simone Edera, attaccante della Reggina in prestito dal Torino. Un girone di ritorno fin qui decisamente altalenante per il classe 97′ che ha alternato buone prestazioni ad altre spesso deludenti, ma che vorrà certamente dare continuità al rendimento delle ultime settimane anche nelle ultime 4 partite rimaste da disputare. Dribbling, corsa e velocità abbinate ad una brillantezza finalmente ritrovata per Edera, che potrebbe rivelarsi l’arma in più per Baroni in questo rush finale di campionato.

Santo Romeo