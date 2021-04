Ex amaranto, Bertoncini: ”Reggina, pensavo di potermi giocare le mie carte anche in B…”

Un biennio da paura. Quest’ultimo è stato definito così da Davide Bertoncini, che nelle ultime due stagioni ha conquistato una doppia promozione in Serie B, prima con la maglia della Reggina e poi con quella del Como. Tredici presenze in amaranto e 16 in biancoblù per il difensore piacentino, che l’estate scorsa sperava di poter far parte dell’organico calabrese per l’attuale campionato della serie cadetta. Lo ha dichiarato ai microfoni del quotidiano La Libertà, dove ha parlato del ‘triplo’ traguardo raggiunto:

“Meglio la laurea o la promozione? Sicuramente quest’ultima, dà tanta soddisfazione anche perché è stato un anno travagliato. Tuttavia, anche la laurea è un bel traguardo, un obiettivo personale che mi ero prefissato. Con la Reggina pensavo di potermi giocare le mie carte anche in B, poi col mercato ho cambiato squadra e ho trovato una società che ha creduto in me, con un obiettivo importante che abbiamo subito centrato. E’ stato un biennio da paura. Se rimango a Como? Ho un altro anno di contratto, questa volta non penso di lasciare la B tanto facilmente…”.