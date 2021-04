Accadde oggi: tris al Napoli, la Reggina è ancora viva…

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto: 2000/2001, Reggina-Napoli 3-1.

29 aprile 2001, serie A, 11 giornata di ritorno. Allo stadio Granillo, nell’anticipo di Tele +, si affrontano la Reggina di Franco Colomba ed il Napoli di Emiliano Mondonico. Gli amaranto, quasi spacciati dopo il ko interno con la Lazio, sono tornati in corsa grazie al successo di Verona, ma per continuare a sperare nella salvezza devono assolutamente battere i partenopei in un altro scontro diretto.

A spingere gli amaranto c’è uno stadio completamente esaurito, che esplode dopo soli 5 minuti grazie al gol di “Re Davide” Dionigi. Il resto lo fanno le parate di un Taibi mostruoso (il portierone della compagine dello Stretto, parerà anche un rigore ad un attaccante che quattro anni più tardi sarà destinato a scrivere la storia dei colori nostrani, ovvero Nicola Amoruso…), e le realizzazioni di Marazzina e Zanchetta. La rete di Emundo, arriva quando per il Napoli è davvero troppo tardi: finisce 3-1, la Reggina può ancora crederci…

Di seguito, il tabellino della sfida.

SERIE A 2000/2001, 11 giornata di ritorno (29-4-2001)

REGGINA-NAPOLI 3-1

Reggina: Taibi; Jiranek, Vargas, Stovini; Vicari (22′ st Caneira), Brevi, Mamede, Zanchetta (28′ st R.Veron), Morabito; Dionigi, Marazzina (23′ st Paulo Costa). .

Allenatore: Colomba

Napoli: Fontana; Baldini, Quiroga, Bocchetti (10′ st Sesa); Baccin (13′ st Saber), Pecchia, Magoni (19′ st Husain), Jankulovski, Pineda; Amoruso, Edmundo.

Allenatore: Mondonico

Arbitro: Messina di Bergamo.

Marcatori: 5′ pt Dionigi, 42′ pt Marazzina, 4′ st Zanchetta e 13′ st Edmundo.

Note- Spettatori 28mila. Al 9′ st Taibi ha parato un rigore calciato da Amoruso. Espulsi al 43′ st Baldini e Mamede per doppia ammonizione. Ammoniti: Stovini, Quiroga, Pineda, Husain e Brevi. Angoli: 5-11. Recupero: pt 1′; st 4′.