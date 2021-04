Reggina, Menez c’è! Il francese torna ad allenarsi in gruppo

Jeremy Menez ed Elia Petrelli sulla via del recupero. Sono queste le notizie più importanti provenienti dal Sant’Agata dove la Reggina continua ad allenarsi in proiezione Cremonese. Questo il report ufficiale della società: “Stamane la squadra è scesa sul campo numero 2 per proseguire il programma di avvicinamento a Cremonese-Reggina. Dopo un’iniziale fase di riscaldamento, i calciatori sono stati divisi in due gruppi, eseguendo un 2vs2 sui 15 metri ed esercizi di trasmissione della palla. Nel finale si è disputata una partitella a metà campo. Elia Petrelli si è aggregato al resto del gruppo a inizio settimana, mentre Jérémy Ménez ha partecipato, con i compagni, alla parte tattica. Per domani è prevista una sessione di allenamento mattutina.