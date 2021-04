Reggina, la tabella di Morabito: “Dieci punti per i playoff”

Un reggino in serie A. Cresciuto all’ombra del centro sportivo Sant’Agata, Giovanni Morabito è stato uno dei protagonisti della Reggina degli anni d’oro. L’ex esterno sinistro amaranto, ha detto la sua sull’attuale momento dei ragazzi di Baroni, partendo dalla fondamentale trasferta di Cremona.

“Non sarà una gara semplice per la Reggina- si legge sull’edizione odierna della Gazzetta del Sud- che affronterà un gruppo collaudato. Al Sant’Agata si respira un’aria diversa rispetto al periodo autunnale. La vittoria contro la Reggiana ha aperto nuovi scenari, impensabili nel mese di febbraio. C’è la possibilità di centrare i playoff e Loiacono e compagni dovranno pigiare il piede sull’acceleratore. Mi è dispiaciuto per l’esonero di Toscano, l’ho sempre ammirato sia come uomo che come tecnico. Tornando alla sfida dello Zini, i nostri giocatori scenderanno in campo con la mente sgombra, senza particolari pressioni e questo aspetto potrebbe fare la differenza. Baroni, conoscitore della categoria, starà preparando il match nei minimi particolari”.

In terra lombarda, potrebbe andare bene anche un pari? “Dipenderà soprattutto dai risultati delle altre. Conquistando dieci punti si potrebbe entrare nelle prime otto. Ci sono diversi scontri diretti”.