Reggina: sabato inizia il tour de force, quattro gare fino al 10 maggio

Calendario fitto per la serie B in questi giorni di maggio

Da sabato 1 maggio fino a lunedì 10. Calendario fitto, teso e determinante: la stagione della Reggina si deciderà in questa prima decade del mese primaverile. Dopo la pausa forzata stabilita dalla Lega serie B per fronteggiare le difficoltà del Pescara, fermata dall’Asl a causa dei numerosi casi Covid-19, il futuro del campionato è adesso. Il tour de force inizierà sabato prossimo allo stadio Zini di Cremona quando la Reggina di Marco Baroni sfiderà i lombardi di Pecchia. Calendario che nello stesso giorno mette dentro tantissimi incroci play-off (Lecce-Cittadella e Venezia-Chievo su tutti) che interessano gli amaranto da molto vicino. Tre giorni dopo, martedì 4 maggio al Granillo la Reggina ospiterà l’Ascoli, squadra in salute ed alla ricerca di punti salvezza. Poi per Folorunsho e compagni, trasferta proibitiva a Lecce venerdì 7 maggio, la stagione regolare si concluderà in casa, lunedì 10 maggio contro il Frosinone. Tutte le gare di serie B relative agli ultimi quattro turni si svolgeranno contemporaneamente con inizio alle ore 14.