Primavera 2, programma e arbitri della 20^ giornata: la capolista di scena a Cosenza

Andrà in scena questo sabato il ventesimo turno – nono del girone di ritorno – del campionato Primavera 2. La Reggina di mister Falsini si fermerà per il secondo turno consecutivo a causa di una positività al Covid all’interno del gruppo squadra. Spicca il derby campano tra il Benevento ed il Napoli, mentre la capolista Pescara sarà di scena a Cosenza. L’altra calabrese, ovvero il Crotone, scenderà in campo qualche giorno più tardi a Chiavari.

Il programma e gli arbitri della 20^ giornata (date e orari)

BENEVENTO-NAPOLI 01/05/2021 12.30 C.S. Avellola – Benevento

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano

Assistenti: Antonio D’Angelo di Perugia e Andrea Bianchini di Perugia

COSENZA-PESCARA 01/05/2021 15.00 Stadio Di Magro – Montalto Uffugo (CS)

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1

Assistenti: Andrea Nasti di Napoli e Giuseppe Maiorino di Nocera Inferiore

LECCE-SPEZIA 01/05/2021 12.00 C.S. Kick Off – Cavallino (LE)

Arbitro: Gino Garofalo di Torre del Greco

Assistenti: Giacomo Monaco di Termoli e Fabio Dell’Arciprete di Vasto

SALERNITANA-FROSINONE 01/05/2021 11.30 Stadio Volpe – Salerno

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

Assistenti: Alessandro Parisi di Bari e Gianluca Matera di Lecce

PISA-REGGINA rinviata a data da destinarsi

V. ENTELLA-CROTONE 04/05/2021 14.30 C.S. Daneri – Chiavari (GE)*

*designazione non ancora espletata