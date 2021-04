A luglio tornano le Pigiessiadi Calabria 2021

Riceviamo e Pubblichiamo – Si terrà venerdì 30 aprile alle ore 18.30 , in modalità on-line, la conferenza stampa di presentazione delle “Pigiessiadi 2021 – Memorial Luigi Corio”, atteso evento promosso ogni anno dalle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dettagli, le modalità di partecipazione ed il programma completo della manifestazione, prevista nel mese di luglio a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, località turistica del catanzarese. Nello specifico, le “Pigiessiadi 2021” saranno distinte in due grandi eventi: “Junior League” dal 4 al 7 luglio, riservato alle categorie giovanili, e “Master Games” dall’8 all’11 luglio, riservato alle categorie Libere maschili e femminili. Calcio a 5, volley, basket e danza le discipline sportive in programma. Il link per la partecipazione alla conferenza stampa sarà pubblicato sul sito www.pgscalabria.it nella sezione dedicata alle “Pigiessiadi”.