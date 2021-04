Eccellenza, Reggiomediterranea e Locri senza sconfitte da oltre un anno

Domenica si sono affrontate nel derby valido per la terza giornata del mini-campionato di Eccellenza, e il pari maturato al termine dei 90′ del “Longhi-Bovetto” ha consentito ad entrambe di prolungare la propria imbattibilità. Reggiomediterranea e Locri da oltre un anno non conoscono la sconfitta, con una serie positiva identica giunta a 12 partite.

L’ultimo stop per entrambe le squadre giunse il 2 febbraio del 2020, quando nel ventesimo turno dello scorso campionato la Reggiomediterranea tornò battuta per 1-0 da Soriano mentre il Locri cadde a Isola Capo Rizzuto per 3-1. Nelle quattro giornate successive prima della sospensione del torneo, la squadra di mister Misiti ottenne tre successi e un pari, l’esatto opposto per il Cavallo Alato, vincente una sola volta e fermato sul pari in tre circostanze.

Nella prima parte di questa stagione (settembre e ottobre 2020) il Locri ottenne cinque successi su cinque mentre la Reggiomediterranea ne vinse tre e ne pareggiò due; infine, nei 270′ giocati finora, due vittorie per la squadra di Misiti, una per quella di Caridi con il pari contro il Sambiase e il segno X nel derby giocato domenica tra le due squadre.

Stesso numero di gare senza sconfitte, 12, ma con un bilancio leggermente favorevole alla Reggiomediterranea, con 8 successi e 4 pari; per il Locri sono invece 7 le vittorie e 5 i pareggi. Domenica entrambe le formazioni saranno impegnate in trasferta, a caccia del tredicesimo risultato utile di fila: Misiti e i suoi renderanno visita allo Scalea, ancora senza vittorie in questo avvio di torneo; Zampaglione e compagni saranno invece di scena a Lamezia contro la Vigor che li segue ad una sola lunghezza.