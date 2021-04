Verso Cremona: la Reggina in campo per la sfida di sabato

Sabato si ritorna in campo e la Reggina sarà impegnata sul difficile campo di Cremona. Amaranto anche oggi in campo per la consueta seduta di lavoro. Questo il report odierno: “Si è conclusa intorno alle ore 12:15 la seduta di allenamento odierna. La squadra, dopo aver effettuato riscaldamento in palestra, è stato diviso in due gruppi. Lavoro di forza e prove tecniche di calcio piazzato hanno caratterizzato la sessione. Nel finale si è disputata una partita 11 vs 11 a campo ridotto. Per domani è prevista una seduta mattutina”.