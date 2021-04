Serie B: Pescara-V.Entella, un pareggio che non serve a nessuno

Nel primo dei due recuperi in programma oggi, adriatici e liguri si sono divisi la posta in palio.

E’ finito in parità, il recupero della 34esima giornata tra Pescara e Virtus Entella. I liguri, nelle cui fila si è registrato il debutto in panchina di Volpe dopo l’esonero di Vivarini, sono andati ad un passo dalla vittoria, sfumata in pieno recupero.

Ospiti in vantaggio al 29′, grazie alla perfetta conclusione a giro di Schenetti che ha lasciato di sasso l’ex Reggina Fiorillo. Il pari dei padroni di casa, al 92′, con Rigoni lesto nel ribattere in fondo alla rete, dopo che il suo primo tentativo era stato respinto da Borra.

All’Adriatico è 1-1, ma il risultato non può soddisfare nessuna delle due contendenti. Il Pescara resta penultimo, fallendo l’aggancio alla Reggiana, mentre la Virtus Entella, che non vince da quindici partite, è tenuta ancora in B soltanto dalla matematica.