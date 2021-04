Serie B: pareggio anche in Empoli-Chievo, Reggina a -3 dai playoff

Serie B: il Chievo rimonta l'Empoli per due volte, agli azzurri non basta la doppietta di Mancuso.

La Reggina vede allontanarsi di una lunghezza l’ottavo posto utile per accedere ai playoff. Nel recupero della 32esima giornata, Empoli e Chievo hanno pareggiato per 2-2, con i clivensi capaci di rimediare per due volte allo svantaggio. Amaranto a -2 dai veronesi, ma in realtà i punti da recuperare sono tre, visto lo svantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari merito.

Empoli avanti al 13′ con Mancuso, freddo nel mettere dentro a due passi da Semper. Il Chievo ha rimesso le cose a posto all’8′ della ripresa, grazie ad una bella spaccata sotto misura di De Luca. Otto minuti più tardi, è ancora Mancuso a mettere le ali alla capolista: da manuale sia il passaggio vincente di Sabelli, che il tocco morbido col quale il bomber azzurro ha scavalcato Semper. Il definitivo 2-2 nel finale (82′), quando Margiotta, entrato da due minuti al posto di Ciciretti, ha beffato Brignoli con un bellissimo esterno al volo.

I biancazzurri di Dionisi sono sempre vicinissimi alla A, mentre i gialloblù di Aglietti consolidano la loro posizione nella caccia alla post season.