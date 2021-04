Serie B, la classifica aggiornata dopo i recuperi

Ultime News

Sabato il primo maggio prenderà il via la prima delle ultime quattro tappe finali che porteranno al termine della regular season del campionato di B. Si preannuncia un finale infuocato, specie per quanto concerne la lotta agli...

Reggina

La Reggina vede allontanarsi di una lunghezza l’ottavo posto utile per accedere ai playoff. Nel recupero della 32esima giornata, Empoli e Chievo hanno pareggiato per 2-2, con i clivensi capaci di rimediare per due volte...