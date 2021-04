Reggina: duttilità ed equilibrio, Situm è il jolly amaranto

Nonostante alcuni infortuni che lo hanno costretto a saltare alcune gare ad inizio anno, il rendimento di Mario Situm è cresciuto progressivamente nella seconda parte di stagione, diventando di fatto una delle pedine più importanti nello scacchiere tattico di Baroni. Il 4-2-3-1 utilizzato dal tecnico amaranto ha evidenziato e messo in risalto le caratteristiche e le enormi qualità dell’esterno offensivo croato, abile negli inserimenti e dotato di buona tecnica unita ad un ottimo tiro. Apprezzato principalmente per la sua duttilità e determinante sia in fase offensiva che difensiva, Situm ha fin qui realizzato 2 reti (contro Pisa e Venezia) e collezionato 20 presenze.

Santo Romeo