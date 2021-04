Le ultime da Cremona: in due ancora a parte, Ceravolo verso il forfait

Giorno dopo giorno, si avvicina sempre di più la sfida tra Cremonese e Reggina, che vedrà le due squadre tornare in campo a distanza di due settimane dall’ultima volta. La compagine grigiorossa è tornata a lavorare sul campo numero 5 del Centro Sportivo ”Giovanni Arvedi” nella mattinata odierna, svolgendo una seduta di allenamento singola. Al termine del riscaldamento tecnico – così come riporta il sito ufficiale del club lombardo – Pecchia ha diviso il gruppo in virtù della disputa di una partita a tocchi limitati su campo ridotto prima e di una su campo grande poi.

Prosegue l’attività personalizzata per l’attaccante Celar ed il difensore Ravanelli, regolarmente in gruppo Strizzolo (che però salterà la Reggina per squalifica). Persiste l’assenza di Fabio Ceravolo, che nella giornata di ieri ha accusato un risentimento muscolare che con molta probabilità gli farà saltare la sfida con la sua ex squadra.