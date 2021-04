Cittadella, Adorni: ”Siamo dentro ai play-off da inizio campionato e vogliamo restarci”

Sabato il primo maggio prenderà il via la prima delle ultime quattro tappe finali che porteranno al termine della regular season del campionato di B. Si preannuncia un finale infuocato, specie per quanto concerne la lotta agli ultimi posti disponibili per centrare i play-off e dunque rientrare tra le ultime sei squadre in corsa per la promozione in massima serie. Cittadella, Chievo e Spal (tra tutte) tenteranno di difendere le proprie posizioni dagli assalti delle inseguitrici, Reggina su tutte.

Proprio del tema play-off ha parlato Davide Adorni, anch’egli in corsa per centrare tale obiettivo con il suo Cittadella. “È da inizio campionato che siamo sempre stati dentro ai playoff – ha detto alle colonne de Il Gazzettino – e lì vogliamo restare sino alla fine del campionato. Possiamo centrare l’obiettivo: siamo cresciuti nelle ultime uscite, finora non siamo nemmeno stati fortunati in certi frangenti quindi speriamo di riscuotere i crediti che vantiamo nei confronti della dea bendata”. Infine uno sguardo alla prossima gara: ”Il Lecce? Sarà una sfida bellissima, tutta da vivere: non vediamo l’ora di confrontarci”.