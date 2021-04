Reggina: costanza e qualità, Di Chiara sprinta sulla sinistra

Prosegue il focus di Reggionelpallone relativamente alle statistiche e al rendimento dei singoli giocatori della Reggina, quando mancano solamente quattro giornate alla conclusione del campionato di B. Sotto la lente questa volta ci va Gianluca Di Chiara, esterno sinistro in prestito biennale dal Perugia. Dopo alcune insicurezze iniziali, il numero 17 amaranto è cresciuto in maniera esponenziale dal punto di vista difensivo e delle prestazioni, diventando titolare inamovibile sulla corsia di sinistra durante la gestione Baroni. Mancino naturale e dotato di ottima tecnica soprattutto in fase di rifinitura, il terzino amaranto ha fino al momento realizzato 1 rete e fornito 2 assist, con una media di 21.9 passaggi riusciti e di 3.4 contrasti vinti per partita.

Santo Romeo