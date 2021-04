Reggina, Novellino sul flop del 2009: “Mi dispiace tantissimo, soprattutto per Foti”

Angolo amarcord. Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta del Sud (clicca qui), Walter Novellino è tornato con la mente alla stagione 2009/2010. La Reggina da lui guidata si presentò con il chiaro intento di tornare subito in A, ma a dispetto delle grandissime ambizioni e della qualità dell’organico, le cose andarono in un senso decisamente diverso. Novellino esonerato ad ottobre, amaranto salvi soltanto all’ultima giornata.

“Mi dispiace tantissimo per quella stagione- si legge-. Mi creda, più che per l’esonero mi dispiace per il Presidente Foti, un grande uomo di calcio che avrebbe meritato ben altri risultati. Ci sono state delle situazioni negative e particolari, ma preferisco non dire altro. Mettiamola così, dai, diciamo che è stata colpa mia…”.