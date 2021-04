Reggina, inizia una settimana cruciale: le ultime dal Sant’Agata

Ultime News

Fisicamente a Reggio, ma con la testa già a Cremona. Tra cinque giorni si tornerà nuovamente in campo e l’attenzione di Gérman Denis è già rivolta esclusivamente alla sfida dello ”Zini”, dove andrà in...

Reggina

26 aprile 2009, serie A, 33esima giornata. Tornata improvvisamente in corsa per la salvezza dopo il colpaccio di Bergamo con l’Atalanta, la Reggina si gioca il tutto per tutto con la Juventus. La “Vecchia...