Reggina, Denis con la testa a Cremona: ”Settimana importante, pensiamo già a sabato” (FOTO)

Fisicamente a Reggio, ma con la testa già a Cremona. Tra cinque giorni si tornerà nuovamente in campo e l’attenzione di Gérman Denis è già rivolta esclusivamente alla sfida dello ”Zini”, dove andrà in scena il quartultimo atto della regular season del campionato di B. Nel corso della sua esperienza in riva allo Stretto (e non solo) l’attaccante amaranto ha dimostrato di essere un importante ‘uomo spogliatoio’, capace di riconoscere ed affrontare le difficoltà, compattare il gruppo e caricare l’ambiente nei momenti importanti della stagione.

Con frequenza è solito esternare tutto ciò anche attraverso i social, dove spesso si lascia andare a commenti riguardanti le sfide affrontate/da affrontare della Reggina. In vista della partita di sabato con la Cremonese, il ‘Tanque’ ha voluto lanciare un messaggio dal proprio profilo Instagram, evidenziando l’importanza della prossima trasferta per la squadra amaranto. ”Settimana importante, andiamo avanti pensando già a sabato. Forza Reggina”, ha scritto il centravanti argentino nella Instagram stories allegata di seguito.