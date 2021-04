Novellino: “Reggina, Baroni e Taibi i valori aggiunti. Menez può essere l’arma in più di questo finale”

L'ex amaranto ai microfoni della Gazzetta del Sud: "Gli amaranto hanno tutte le carte in regola per centrare i playoff e per giocarsela con chiunque".

Dal mancato approdo a Cosenza al giudizio sulla Reggina. Intervenuto sulle pagine di Gazzetta del Sud, Walter Novellino ha detto la sua in merito al rush finale della B.

“Da un lato c’è il dispiacere di non essere approdato in una piazza storica- si legge-ma dall’altro sono contentissimo che la società abbia deciso di confermare Occhiuzzi: è un tecnico giovane e molto preparato, può fare tanta strada”.

Sulla rimonta degli amaranto. “Se sono sorpreso? Direi di no, perché l’ho sempre ritenuta un’ottima squadra. Bisogna fare i più sinceri complimenti a Baroni, il quale ha rigenerato il gruppo e svolto un lavoro eccezionale. Allo stesso tempo, è sotto gli occhi di tutti il lavoro che sta facendo Taibi: ho avuto il piacere di vedere Massimo all’opera come dirigente, quando sfiorammo la serie A col Modena, e dunque posso affermare che si tratta di uno dei migliori direttori sportivi in circolazione. Gli amaranto hanno tutte le carte in regola per centrare i playoff e per giocarsela con chiunque. In questo organico vedo il giusto mix tra giovani di qualità e senatori importanti, credo che saranno proprio questi ultimi a prendere per mano la squadra nella parte finale ”.

Attenzione a Menez, calciatore che può cambiare il volto della stagione. “Il suo percorso è stato condizionato dagli infortuni. Anche per i campioni, e Menez lo è, la B può rivelarsi difficile. Se starà bene, sarà l’arma in più della Reggina in ottica playoff”.