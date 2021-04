Le ultime da Cremona: si ferma Ceravolo, Strizzolo verso il recupero

Inizia la settimana di lavoro che condurrà la Cremonese ad affrontare la Reggina di mister Baroni, per quello che sarà il primo impegno (per entrambe le squadre) delle ultime quattro gare del rush finale. Dopo la seduta di sabato, i grigiorossi si sono ritrovati questa mattina al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, dove hanno ripreso la preparazione per la sfida casalinga di sabato 1 maggio (ore 14) contro gli amaranto. Gli uomini di Fabio Pecchia (quest’ultimo tra i top allenatori subentrati in corso d’opera insieme a Baroni) hanno iniziato l’allenamento odierno svolgendo attivazione in palestra prima di passare alla forza funzionale in campo, alla quale sono seguite delle esercitazioni tecniche e tattiche. Infine, la consueta partitella conclusiva.

Buone e cattive notizie per il tecnico laziale, che con molta probabilità arriverà alla sfida dello ”Zini” contro i calabresi con qualche defezione. Partendo dalle prime, è da registrare come l’attaccante Strizzolo (comunque squalificato per la gara di sabato) abbia sostenuto parte della seduta di allenamento con i compagni dopo il totale lavoro personalizzato svolto la scorsa settimana. Lo stesso, per intendersi, che stanno continuando ad eseguire Celar e Ravanelli, la cui presenza sabato è ancora in discussione. Chi rischia di saltare la sfida con la Reggina è anche un ex amaranto, ovvero Fabio Ceravolo, il quale ha dato forfait nella sessione odierna a causa di un risentimento muscolare (per lui si tratterebbe del secondo stop stagionale a ridosso della sfida con gli amaranto, dopo quello dell’andata). Le condizioni dell’attaccante locrese, come riporta il sito ufficiale del club lombardo, saranno valutate nei prossimi giorni.