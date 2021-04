Ex amaranto: da Reggio a Como, Bertoncini concede il “B”is

Seconda promozione in B consecutiva per Davide Bertoncini. Il difensore, ceduto dalla Reggina al Como proprio nelle ultime battute del mercato d’estate, ha celebrato insieme ai suoi compagni la vittoria del campionato di Lega Pro, grazie al 2-1 nella partitissima contro l’Alessandria (anche nelle fila piemontesi c’era un “pezzo di Reggina”, rappresentato da Rubin, Corazza e dal ds Artico).

Così come successo a Reggio Calabria, la stagione di Bertoncini è stata condizionata da qualche problema fisico, ma il classe ’91 è riuscito a confermare le sue enormi qualità proprio nella parte finale del torneo, accumulando nove presenze in dieci partite (sedici, in totale). Ieri pomeriggio, Bertoncini è entrato al 74′, per difendere il fondamentale 2-1 che ha riportato i lariani nel campionato cadetto.